Covid: Visco, evitare di ritirare sostegno troppo presto

- Le autorità fiscali e monetarie "dovrebbero continuare a dare sostegno, adattando prontamente la loro azione all'evolversi della situazione" dovuto alla crisi. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo all'incontro virtuale "The Global Foundation - Rome Roundtable 2020". "Ritirare il sostegno troppo presto e non agire in modo tempestivo, se necessario, potrebbe compromettere la ripresa, aggravare il disordine sociale e rivelarsi controproducente".(Rin)