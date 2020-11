Covid: Commissione Ue, con Moderna concordate 160 milioni dosi vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha concordato con l'azienda statunitense Moderna una fornitura di vaccino anti-Covid fino a 160 milioni di dosi. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Stefan de Keersmaescker. In merito alla negoziazione con Moderna, non abbiamo commenti da fare. Faremo un annuncio quando avremo terminato le discussioni esplorative o faremo un accordo. Il dialogo va avanti", ha detto. "Per quanto riguarda Moderna, nel contesto della finalizzazione dei dialoghi esplorativi, abbiamo concordato 160 milioni di dosi", ha spiegato. "Ovviamente continuiamo ad avere le negoziazioni e vedremo come tradurre questo in un contratto", ha aggiunto. (Beb)