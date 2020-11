Cipro: portavoce Onu, evitare azioni unilaterali, posizione su Varosha rimane immutata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno seguito con preoccupazione gli ultimi sviluppi a Famagosta e la loro posizione riguardo il quartiere abbandonato di Varosha "rimane immutata". Lo ha dichiarato il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric, rispondendo ad una domanda dell'agenzia di stampa cipriota "Cna" dopo la visita nell'area di Cipro Nord da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, recatosi nella spiaggia di Varosha con il neo eletto presidente dell'autoproclamata repubblica turca Ersin Tatar. Il portavoce dell'Onu ha invitato le parti ad evitare "azioni unilaterali", osservando che la posizione dell'Onu rimane "immutata" ed è "guidata dalle risoluzioni rilevanti del Consiglio di sicurezza". Dujarric ha riconosciuto come queste "azioni unilaterali" possano "alimentare tensioni nell'isola e potenzialmente danneggiare la ripresa del dialogo per un futuro successo nei negoziati". "Rimaniamo impegnati a sostenere le due parti nella ripresa del processo politico. E ribadiamo la nostra disponibilità ad esplorare possibilità per convocare un incontro informale delle cinque parti (le due comunità dell'isola di Cipro, Grecia, Turchia e Regno Unito) più l'Onu al momento appropriato", ha aggiunto il portavoce. (segue) (Res)