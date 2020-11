Cipro: portavoce Onu, evitare azioni unilaterali, posizione su Varosha rimane immutata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato domenica da Erdogan, la Turchia e i turco-ciprioti non tollereranno più i "giochi diplomatici" sui diritti relativi alla risorse energetiche nel Mediterraneo orientale. Erdogan ha aggiunto che la pace e la stabilità nell'isola potrà essere raggiunta solamente quando la Turchia e Cipro nord riceveranno la loro quota di diritti territoriali. Erdogan, che si è recato a Cipro nord in occasione del 37mo anniversario dell'indipendenza dell'autoproclamata repubblica turca, ha poi visitato insieme al nuovo leader turco cipriota Tatar la spiaggia abbandonata di Varosha, a Famagosta, dove secondo quanto riferito dalla stampa locale c'è stato un pranzo in una struttura allestita per ospitare Erdogan nell'area sotto protezione Onu recentemente riaperta tra molte polemiche. Il presidente turco e il nazionalista turco cipriota Tatar condividono la visione che l'unica soluzione per il problema di Cipro è la creazione di due Stati, rifiutando in questo modo l'opzione che prevede invece una riunificazione delle due comunità dell'isola su base federale portata avanti dal presidente cipriota Nicos Anastasiades. (segue) (Res)