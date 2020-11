Cipro: portavoce Onu, evitare azioni unilaterali, posizione su Varosha rimane immutata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una conferenza tra le cinque parti coinvolte nella questione cipriota è l'ultima possibilità per risolvere il problema dell'isola", ha affermato nei giorni scorsi il nuovo presidente dell'autoproclamata repubblica turca di Cipro del nord Tatar, chiarendo che la soluzione federale non è percorribile mentre l'unica possibile è la creazione di due Stati nell'isola. Parlando nel corso di un'intervista con il quotidiano turco "Sozcu", Tatar ha riconosciuto che il presidente cipriota Nicos Anastasiades ha una visione differente sulla soluzione al problema dell'isola. Secondo Tatar, inoltre, il ruolo delle "potenze garanti" a Cipro (Turchia, Grecia e Regno Unito) non è in discussione. "Se Cipro cadesse in mano a paesi non amici, questa sarebbe una grave debolezza per la sicurezza della Turchia", ha affermato Tatar ponendosi come difensore dei diritti non solo dei turco ciprioti ma anche della Turchia. (segue) (Res)