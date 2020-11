Covid: iniziata riunione Conferenza Regioni su emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso la seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, richiesta dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che vede all'ordine del giorno anche valutazioni in ordine alle modalità di confronto tra Stato, Regioni e Province autonome in merito all'emergenza Covid-19. Alla riunione, che si sta svolgendo in modalità di videoconferenza, partecipano il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e governatore della Liguria, Giovanni Toti, Donato Toma presidente del Molise, Maurizio Fugatti presidente della Provincia autonoma di Trento, Michele Emiliano governatore della Puglia, Marco Marsilio governatore dell'Abruzzo, Fulvio Bonavitacola vicepresidente della Campania, Donatella Tesei governatrice dell'Umbria, Gaetano Armao, vicepresidente della Sicilia. (Rin)