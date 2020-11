Georgia-Usa: atteso oggi pomeriggio l'arrivo a Tbilisi del segretario di Stato Pompeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo arriverà oggi pomeriggio in Georgia, nell'ambito del suo tour in diversi paesi europei. Il 18 novembre Pompeo incontrerà il premier Giorgi Gakharia, la presidente Salome Zurabishvili e il ministro degli Affari esteri Davit Zalkaliani. Come riferisce l'agenzia di stampa "Interpressnews", durante le riunioni ad alto livello cui parteciperà il segretario di Stato vi saranno al centro gli indirizzi prioritari della Carta del partenariato strategico Usa-Georgia e le prospettive di un ulteriore approfondimento della cooperazione tra i due Paesi, anche nel campo della difesa e della sicurezza, del commercio e dell'economia, della democrazia e degli scambi bilaterali, nonché dell'istruzione e della cultura. Durante la visita, le parti discuteranno della situazione di sicurezza in Georgia e nella regione e della cooperazione tra i Paesi per rafforzare la sicurezza regionale e internazionale. Le parti discuteranno anche delle riforme democratiche ed economiche in corso in Georgia, nel contesto della crisi politica in cui si trova il paese dopo le elezioni del 31 ottobre. (segue) (Rum)