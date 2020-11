Pil: Sangalli (Confcommercio), crescono rischi per rimbalzo nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aggravarsi della pandemia e le nuove serrate pesano sulla nostra economia, già provata dalla crisi: ne risentono i consumi e crescono i rischi per l’atteso rimbalzo del Pil nel 2021. Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, a commento della congiuntura diffusa oggi dall’Ufficio studi della confederazione. “Preoccupa, inoltre, la stretta del credito imposta dalle nuove regole dell’Unione europea: occorre una reazione più forte subito, con indennizzi adeguati alle imprese e moratorie fiscali e creditizie”, ha detto, chiedendo che legge di bilancio e Piano di ripresa “puntino sugli investimenti necessari a rimettere in moto produttività e crescita a vantaggio di più coesione sociale”. (Com)