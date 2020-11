Ucraina: governo critica i sindaci che non intendono attuare la serrata del fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serrata del fine settimana è entrata in vigore sabato scorso in tutto il Paese. Il governo ucraino spera di riuscire a contenere l’aumento dei contagi da coronavirus ed evitare una vera e propria quarantena generale, come quella imposta la scorsa primavera, limitando le restrizioni più gravi al sabato e alla domenica, giorni in cui resteranno chiuse tutte le attività salvo i supermercati, le farmacie e le reti di trasporto. (Rum)