Spagna: Asens (Podemos), sostegno Bildu a bilancio semplice atto di "generosità politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a questo momento non c'è alcuna "contropartita" alla formazione indipendentista basca Bildu da parte del governo spagnolo per il sostegno al prossimo bilancio generale dello Stato ma si tratta solo di un "atto di generosità politica". Lo ha affermato oggi in un'intervista a "Rne" il presidente del gruppo confederale di Unidas Podemos al Congresso dei deputati, Jaume Asens, aggiungendo che si tratta di un fatto storico "di grande importanza perché la sinistra dei Paesi Baschi parteciperà alla governabilità della Spagna". In tal senso Asens ha invitato anche le formazioni indipendentiste catalane, Uniti per la Catalogna (JxCat) e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ad avere "la visione dello Stato e il senso di responsabilità" del partito guidato da Arnaldo Otegi. In merito alle critiche rivolte a Bildu per non aver mai dissociato con decisione l'ex movimento terroristico Eta, Asens ha ribattuto che Bildu è un coalizione di partiti e "tutti hanno condannato la violenza ed il terrorismo". In merito alla riforma della Costituzione spagnola, Asens ha evidenziato che "non è un dogma di fede ma il frutto di una correlazione di forze in un dato momento" e, pertanto, può essere soggetta a modifiche a condizione che si disponga delle maggioranze necessarie in Parlamento. (Spm)