Polonia: con la fuoriuscita di alcuni deputati, PiS rischia di perdere la maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il deputato polacco Lech Kolakowski e alcuni altri lasceranno come annunciato il partito Diritto e giustizia (PiS), questo perderà la maggioranza al Sejm, la camera bassa del Parlamento di Varsavia. Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap". Lo stesso Kolakowski ha affrontato la questione in un'intervista stamattina all'emittente radiofonica "Rmf Fm". "Sì, se si arriverà alla registrazione di un nuovo gruppo parlamentare probabilmente PiS perderà la maggioranza al Sejm. E' una decisione molto difficile, ma è stata presa", ha detto. PiS ha introdotto molte riforme positive e la decisione di abbandonarlo non equivale a unirsi all'opposizione. "Molto di negativo è accaduto all'interno di PiS, fronde in lotta, soprattutto nel voivodato della Podlachia, ma il colmo è stata la legge sui diritti degli animali", ha continuato Kolakowski. Sulla possibilità di un suo futuro rientro nel partito, ha risposto che può aiutarlo di più dall'esterno che dall'interno. Attualmente la coalizione guidata da PiS conta 234 deputati e per mantenere la maggioranza ha bisogno di almeno 231. (segue) (Vap)