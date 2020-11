Polonia: con la fuoriuscita di alcuni deputati, PiS rischia di perdere la maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kolakowski ha fatto sapere oggi che intende abbandonare la formazione di governo: la ragione della sua scelta è la legge sulla tutela degli animali che PiS ha tentato invano di approvare settimane fa e che aveva generato tensioni tanto all'interno della coalizione di maggioranza, quanto all'interno dello stesso PiS. Kolakowski ha dichiarato che altri oltre a lui usciranno dal partito e formeranno un gruppo parlamentare autonomo al Sejm, la camera bassa del Parlamento di Varsavia. Il deputato uscente ha parlato di loro descrivendoli come "eroi che hanno a cuore i problemi delle campagne polacche". "E' un gruppo di alcune persone. Stiamo discutendo sul nome del raggruppamento, ma il dado è tratto". Interrogato se entrerà a far parte del gruppo anche l'ex ministro dell'Agricoltura, Jan Krzysztof Ardanowski, Kolakowski ha risposto che sono benvenuti altri parlamentari che volessero entrare. Sia Kolakowski che Ardanowski sono tra i 15 deputati che erano stati sospesi dal partito per aver votato contro la legge a tutela degli animali. (Vap)