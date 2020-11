Cile: governo celebra risultati settore estrattivo, +6,2 per cento su anno da gennaio a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Miniere del Cile, Baldo Prokurica, ha celebrato oggi la forte crescita delle esportazioni del settore estrattivo nel 2020 nonostante la pandemia della Covid. Secondo dati del governo infatti, tra gennaio ed ottobre del 2020 le vendite di materie prime sono cresciute complessivamente del 6,2 per cento rispetto al 2019. In termini nominali la crescita equivale a una differenza di circa 2 miliardi di dollari. Il totale delle esportazioni in questo periodo è stato infatti di 31,4 miliardi di dollari contro i 29,5 miliardi del 2019. Il 90 per cento del fatturato totale è attribuibile esclusivamente alle vendite di rame, che con oltre 28,3 miliardi hanno registrato nei primi dieci mesi un incremento del 4,2 per cento su anno. Il dato è ancor più significativo se si tiene conto che l'insieme del resto delle esportazioni non minerarie ha registrato un calo del 9,9 per cento su anno nello stesso periodo. Il mese di ottobre in particolare ha segnato una vera e propria impennata dell'export del settore estrattivo con vendite per 3,2 miliardi di dollari equivalenti ad un +24,5 per cento rispetto a ottobre del 2019. (segue) (Abu)