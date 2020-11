Cile: governo celebra risultati settore estrattivo, +6,2 per cento su anno da gennaio a ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il forte incremento delle esportazioni anche in un anno in cui la pandemia ha colpito profondamente il paese ed il mondo è la prova migliore che le miniere sono la locomotrice della nostra economia", ha detto Prokurica. "Questi dati rappresentano una grande notizia perché apportano risorse fiscali in un momento in cui sono più che mai necessarie per rispondere alle domande sociali di una gran parte della cittadinanza che attraversa un momento difficile", ha aggiunto. Secondo il ministro cileno inoltre "le proiezioni sul medio termine sono positive" grazie al portafoglio di investimenti già programmati per oltre 17 miliardi di dollari al 2023 che secondo il governo dovrebbero generare 33 mila posti di lavoro. Secondo stime del governo gli investimenti dovrebbero espandersi anche sul lungo termine con una proiezione totale di circa 74 miliardi di dollari al 2030. (Abu)