Milano: ruba cartucce stampanti all'Esselunga, arrestato 35enne

- Un cittadino romeno di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano per aver rubato cartucce per stampanti per il valore complessivo di settecento euro in un supermercato. Lunedì pomeriggio, intorno alle 16.50, l'uomo è entrato nel punto vendita dell'Esselunga di viale Famagosta con un sacchetto riportante il logo di una nota catena specializzata nella vendita di cartucce e toner e si è diretto subito nella corsia in cui erano venduti gli inchiostri per stampanti. Una volta lì ha preso dallo scaffale una decina di cartucce e le ha messe nel sacchetto, che ha poi sigillato con una spillatrice che si era portato con sé. Il 35enne ha poi superato le casse facendo finta di aver acquistato i prodotti in precedenza, ma è stato bloccato dagli addetti della security, in attesa dell'arrivo dei poliziotti che lo hanno poi arrestato.(Rem)