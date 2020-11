Etiopia: Unhcr, più di 30 mila persone rifugiate in Sudan in fuga dal conflitto nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 30 mila persone sono fuggite in Sudan a causa del conflitto in corso nella regione del Tigrè, nel nord dell’Etiopia. Lo ha riferito alla “Bbc” il coordinatore per le emergenze dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Jens Hesemann. “La situazione peggiora ogni giorno, solo ieri abbiamo avuto 2.300 nuovi arrivi, il giorno prima abbiamo avuto oltre 5 mila nuovi arrivi”, ha detto il funzionario, aggiungendo che il centro di transito è stato sopraffatto in quanto progettato per accogliere un minor numero di rifugiati. “La comunità (sudanese) è stata generosa condividendo il poco che ha con i rifugiati in arrivo, le autorità sono state anche molto brave al riguardo e stanno identificando i terreni dove poter collocare i rifugiati, il che è molto importante”, ha detto Hesemann.(Res)