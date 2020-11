Nagorno-Karabakh: Russia auspica coinvolgimento Onu sulle questioni umanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si aspetta che le agenzie delle Nazioni Unite, come già il Comitato internazionale della Croce Rossa, contribuiscano alla risoluzione dei problemi umanitari nel Nagorno-Karabakh. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in conferenza stampa. "Ci auguriamo che anche altre strutture umanitarie, in primo luogo quelle delle Nazioni Unite, si uniscano: mi riferisco all'Ufficio dell'Alto Commissario per i rifugiati, l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari e, naturalmente per preservare il patrimonio culturale nel Nagorno-Karabakh, l'Unesco potrebbe svolgere un proprio suo ruolo", ha dichiarato Lavrov ai giornalisti.(Rum)