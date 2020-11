Roma 2021: Gelmini (FI), serve professionista delle emergenze, Bertolaso uomo giusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma ha bisogno di una svolta. La Capitale viene da anni di mala-amministrazione, di approssimazione, di pressapochismo. La giunta Raggi ha destabilizzato una città che già soffriva di innumerevoli problemi, ha rappresentato la classica mazzata finale". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Oggi basta passeggiare per le vie del centro, o prendere un autobus fino alle più remote periferie per avere l'immagine dell'incuria, dell'abbandono, del degrado, dell'immobilismo. Per ricostruire dalle macerie - prosegue - serve un uomo del fare, un uomo pronto a sporcarsi le mani per Roma e per i romani. Penso che la figura di Guido Bertolaso sia la più adatta per questo immane compito, per ripartire e per affrontare l'emergenza della Capitale d'Italia con il professionismo e la lungimiranza dimostrati in tanti anni trascorsi in prima linea. Spero sia lui la personalità indicata dal centrodestra per tornare a guidare il Campidoglio", conclude Gelmini.(Com)