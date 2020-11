Pakistan: accordo tra governo e partito Tlp, ambasciatore francese sarà espulso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a un accordo raggiunto tra il governo del Pakistan e il partito fondamentalista islamico Tehereek-e-Labbaikh (Tlp) per mettere fine alle proteste che bloccavano Islamabad, l'ambasciatore di Francia verrà espulso dal paese, i prodotti francesi verranno boicottati e non verrà inviato un rappresentante diplomatico a Parigi. Negli ultimi due giorni nella capitale pakistana si sono tenute violente manifestazioni contro la Francia, il presidente Emmanuel Macron e le caricature di Maometto pubblicate dal settimanale "Charlie Hebdo", sfociate in scontri con la polizia. (Res)