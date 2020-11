© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Carlo Verdone voglio fare i miei auguri innanzitutto da romano, nella speranza che questi suoi primi 70 anni siano una festa anche per tutti i romani e per la sua città tanto amata che lo ha accomunato in tutti questi anni anche ad Alberto Sordi. E allora buon compleanno Carlo, cittadino di una Roma che ti vuol bene". Lo dichiara, in una nota, Francesco Giro, senatore di Forza Italia. (Com)