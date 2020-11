Milano: Ferragnez su Ambrogino, bello sapere che fare del bene porta altro bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Instagram i "Ferragnez" da ieri sera ringraziano per l'Ambrogino d'Oro che il Comune di Milano ha deciso di assegnare loro, "la prova che facendo del bene spesso si ottiene dell'altro bene", si legge in una delle stories condivisa ieri sera dalla fashion blogger, che questa mattina a corredo di una foto che la ritrae sorridente con in braccio il figlio ha scritto: "Grazie a tutti quanti per la felicità che ci state trasmettendo, è veramente bello sapere che fare del bene spesso porta altro bene nel mondo. E questo è solo l'inizio. Grazie Milano per questo Ambrogino d'Oro a me e a Fedez". Nell'ultima delle stories pubblicate ieri sera dal marito, invece, a commento della notizia dell'assegnazione della civica benemerenza, si legge: "Felice e orgoglioso della mia famiglia, la squadra più bella di cui abbia mai fatto parte". (Rem)