Ue: ministro Esteri tedesco Maas, convinto che troveremo presto soluzione su bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, si è detto “convinto” che l'Ue troverà “rapidamente” una soluzione al fine di sbloccare il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue (Qfp) per il 2021-2027 e il Fondo europeo per la ripresa dalla crisi del coronavirus, su cui Ungheria e Polonia hanno posto il veto nella giornata di ieri, 16 novembre. Nel corso della conferenza stampa con il ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Riad al Maliki, che ha incontrato oggi a Berlino, Maas ha affermato: “Nelle ore e nei giorni a venire, ci siederemo con tutte le parti interessate per trovare una soluzione”. (Geb)