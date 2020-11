© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aspettiamo di leggere il testo della manovra quando arriverà in Parlamento. Per noi l'imperativo è sospendere le tasse nel 2021 e ridurre la pressione fiscale. Obiettivo: affrontare una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti". Lo afferma, in una nota, il senatore dell'Udc Antonio De Poli.(com)