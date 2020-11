Nagorno-Karabakh: ministro Esteri russo, Usa informati dell'accordo tramite canali diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È strano sentire la dichiarazione del Dipartimento di Stato Usa sulla necessità di tenere informata la parte statunitense sui dettagli dell'accordo sul Nagorno-Karabakh, visto che i dettagli sono stati comunicati tramite canali diplomatici. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, commentando le dichiarazioni di alti funzionari del Dipartimento di Stato secondo i quali Usa e Francia sarebbero in attesa di dettagli sul ruolo della Turchia nel conflitto del Nagorno-Karabakh. "Ad essere onesti, credo che tali dichiarazioni riflettano la mancanza di consapevolezza di coloro che rilasciano tali dichiarazioni, o rappresentano semplicemente il risultato di incomprensioni", ha dichiarato Lavrov in conferenza stampa. Lavrov ha assicurato che la parte statunitense è stata informata di tutto a livello di vice segretario di Stato, tenendo conto del fatto che Mike Pompeo è attualmente in viaggio all'estero. Negli ultimi dieci giorni, ha ricordato, i presidenti di Russia e Francia hanno discusso due volte del tema del Nagorno-Karabakh "nel modo più dettagliato". (Rum)