Covid: Lega, ancora silenzio su concorso psicologi

- "Rammarica profondamente notare come la salute dei cittadini non sia nei pensieri del Presidente Zingaretti e dell'assessore D'Amato che non hanno minimamente preso in considerazione le sacrosante richieste di intervento di quante e quanti chiedono il rinvio del concorso per dirigente psicologo, in programma all'hotel Ergife di Roma giovedì e venerdì prossimi". Lo affermano i parlamentari della Lega Claudio Durigon, William De Vecchis e Gianfranco Rufa. La Lega, continuano, "che si è fatta portavoce di queste istanze, ribadisce quanto già affermato: convocare quattromila candidati da tutta Italia in due giornate è da irresponsabili; esporre chi partecipa ad un concorso pubblico al rischio di essere infettato è una chiara responsabilità che i due si assumono, la stessa che si assumono la sindaca Raggi, nel cui comune si compirà questa follia, e la Asl Roma 2 che, incredibilmente, si limita al compitino di garantire semplicemente le canoniche misure di sicurezza. Ma hanno capito di cosa si parla? Traffico nell'area congestionato, autobus pieni all'inverosimile, lunghe file per le registrazioni...Perché ci si accanisce e non si rinvia un concorso che non immetterà immediatamente personale nelle Asl, come fatto con altre professioni sanitarie in tempo di Covid, ma subirà il fardello dei ricorsi e della burocrazia? Sapremo a chi chiedere, se la situazione sfuggirà di mano: andassero a casa, sono incapaci e pericolosi per Roma e l'Italia intera". (com)