Lazio: Corte costituzionale accoglie ricorso Governo e annulla piano paesistico Regione

- La corte costituzionale accoglie il ricorso del Governo e annulla il piano paesistico regionale del Lazio: le Regioni devono sempre coinvolgere il ministero per il Beni e le attività culturali e per il turismo. "Nella pianificazione paesaggistica, le Regioni non possono fare da sole ma devono coinvolgere il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact). In particolare, nel procedimento di formazione del piano regionale, è necessario un confronto costante, paritario e leale tra Regione e Stato in funzione di un'intesa di carattere generale che assicuri una tutela unitaria del paesaggio", ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 240 depositata oggi (relatrice Daria de Pretis), annullando il Piano paesistico della Regione Lazio del 2 agosto 2019 e tutti gli atti conseguenziali. (segue) (Rer)