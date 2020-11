Lazio: Corte costituzionale accoglie ricorso Governo e annulla piano paesistico Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella fattispecie, il Consiglio regionale del Lazio – dopo aver raggiunto un'intesa con il Mibact sulla proposta di piano adottata dalla Giunta regionale con decisione dell'8 marzo 2016 n. 6, sottoposta al Consiglio regionale con proposta di delibera consiliare del 10 marzo 2016 n. 60 – aveva unilateralmente approvato il piano paesaggistico regionale, senza il coinvolgimento del Ministero. Di qui l'impugnativa da parte del Governo. La condotta della Regione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale "in contrasto con il principio della leale collaborazione". Anche nel procedimento di pianificazione paesaggistica, ha osservato la Corte, "dev'essere raggiunta un'intesa di carattere generale, per assicurare l'unitarietà del valore della tutela paesaggistica al di là dei singoli beni per i quali è previsto l'obbligo di pianificazione congiunta. L'approvazione del piano da parte della Regione senza un accordo con il ministero viola, quindi, il principio di leale collaborazione, oltre che il Codice dei beni culturali e del paesaggio". (Rer)