Milano: Boccalini (Taxiblu), Ambrogino d'oro a tassisti Allegri e Resmini riconoscimento a chi lavora per città

- "Vedere che tra i nomi delle medaglie alla memoria che saranno ricordati durante l’annuale onorificenza dell’Ambrogino d’ oro ci saranno anche due colleghi, due tassisti è qualcosa che da un lato certo inorgoglisce e dall’ altro ci porta un grande dolore nel ricordo di chi oggi non c’è più". Lo dichiara Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu, commentando l'assegnazione dell'Ambrogino d'oro di Beppe Allegri e Mauro Resmini. "Di chi anche nei giorni più duri e nei quali non sapevamo ancora molto di questo nemico invisibile che ancora ci tormenta - aggiunge Boccalini - non ha avuto paura e ha lavorato e lo ha fatto con serietà, lo ha fatto con senso civico per la propria città e per aiutare gli altri. Come loro ce ne sono tanti, tra la nostra come in tutte quelle categorie che in questi mesi difficili non si sono mai fermate e che dal cuore mi sento di ringraziare per il grande lavoro che hanno fatto e che continuano a fare per la nostra città Milano e più in generale in tutto il Paese". (com)