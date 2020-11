Ue: sottosegretario Esteri tedesco Roth, no a ulteriori ritardi su bilancio e Fondo ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi è “alcuna scusa per ulteriori ritardi” nell'attuazione del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Ue (Qfp) e del Fondo europeo per la ripresa dalla crisi del coronavirus. È quanto dichiarato oggi dal sottosegretario agli Esteri tedesco, Michael Roth, che in questo modo ha commentato il veto posto ieri, 16 novembre, da Ungheria e Polonia al Qfp e al Fondo per la ripresa dell'Ue. Come evidenziato da Roth, è stato raggiunto “un accordo provvisorio” sui due strumenti e ora “è necessario assicurarsi che i fondi arrivino a quanti ne hanno urgentemente bisogno”. (Geb)