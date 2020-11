Roma: Vincenzi (Pd), solidarietà a compagne partito per attacchi hacker (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri, durante una diretta Fb sul tema delle tutele dei riders e dei nuovi lavori - aggiunge Vincenzi - si sono visti aggredire verbalmente da ignoti hacker che hanno interrotto, temporaneamente, i lavori del Circolo, rivolgendo a tutti i partecipanti grida, minacce e frasi offensive e ingiuriose, in modo particolare verso il Partito democratico e soprattutto verso tutte le donne presenti, apostrofate in maniera irripetibile solo perché appartenenti alla nostra comunità. Un'azione chiaramente organizzata e volta a infastidire, se non a spaventare, i presenti e a mandare un messaggio prepotente di violenza e intolleranza". (segue) (Com)