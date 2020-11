Roma: Vincenzi (Pd), solidarietà a compagne partito per attacchi hacker (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un messaggio che però cade e cadrà sempre nel vuoto. Come ieri l'iniziativa è ripresa dopo pochi minuti, il nostro impegno non si farà mai fermare; continueremo a porre al centro del nostro agire i temi del lavoro e della tutela dei soggetti più fragili, tra cui giovani, donne, immigrati e nuovi italiani. Il Partito democratico è una comunità forte e non si farà mai intimidire - conclude Vincenzi - A Eleonora, Cristina e a tutte le donne presenti ribadiamo il nostro sostegno, nella convinzione che il loro impegno e la loro forza, che sono l'impegno e la forza di tutte le donne, sono elementi essenziali e imprescindibili per la costruzione della Comunità che vogliamo: libera, aperta, uguale, solidale e capace di Futuro". (Com)