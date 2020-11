Migranti: Lamorgese, necessaria solidarietà Stati europei nei confronti Paesi di primo ingresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che ci sia la solidarietà di tutti gli Stati europei nei confronti dei Paesi di primo ingresso come l’Italia. Lo ha affermato la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, durante l’audizione in videoconferenza davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge numero 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. "E’ essenziale valorizzare il riconoscimento, la specificità delle frontiere marittime", ha spiegato la responsabile del Viminale, "con la previsione di un meccanismo di redistribuzione dei migranti sbarcati. Sono centrali, poi, le relazioni con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori volte a promuovere l’assistenza tecnica e di partenariato".(Rin)