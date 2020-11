Camera: domani audizioni su Agenda 2030 per sviluppo sostenibile, commercio internazionale e interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 18 novembre, la commissione Esteri svolge le seguenti audizioni: ore 10 Gilbert F. Houngbo, presidente dello International Fund for Agricultural Development (Ifad), in videoconferenza; ore 11 Jan Beagle, direttrice generale della International Development Law Organization (Idlo), in videoconferenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione. Alle ore 15 l'audizione, in videoconferenza, dell'europarlamentare Tiziana Beghin, membro della Commissione Commercio internazionale del Parlamento europeo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)