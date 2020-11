Moldova: ministro Esteri romeno, votando Sandu cittadini hanno mostrato desiderio percorso europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria di Maia Sandu alle elezioni presidenziali in Moldova mostra il desiderio dei cittadini moldavi di intraprendere un percorso democratico ed europeo. Lo ha detto il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, secondo quanto riporta un comunicato. Aurescu ha discusso delle elezioni presidenziali in Moldova con l'ambasciatore del Giappone a Bucarest, Hitoshi Noda, che ha ricevuto in occasione della fine del suo mandato diplomatico in Romania. "Il ministro ha espresso la sua soddisfazione per la netta vittoria di Maia Sandu, espressione della maturità dei cittadini moldavi e delle comunità all’estero che hanno mostrato per loro scelta il desiderio di avere un chiaro percorso democratico ed europeo in Moldova e che garantisca la soluzione dei problemi urgenti della società, ed ha manifestato il fermo sostegno della Romania per il reale sforzo di riforma, in uno spirito europeo, proposto dal nuovo presidente", si legge nel comunicato. Aurescu e Noda hanno menzionato, in un contesto più ampio, l'interesse di entrambi i Paesi a sostenere i valori democratici negli Stati del vicinato orientale, una componente "importante" del futuro partenariato strategico romeno-giapponese. (segue) (Rob)