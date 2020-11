Moldova: ministro Esteri romeno, votando Sandu cittadini hanno mostrato desiderio percorso europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro romeno ha evidenziato il contributo "particolarmente positivo" dell'ambasciatore Noda all'approfondimento della cooperazione bilaterale. Aurescu ha anche evidenziato la stretta collaborazione tra Romania e Giappone nel contesto delle sfide poste dalla pandemia di Covid-19, tra cui l'inclusione della Romania tra gli Stati beneficiari di una donazione di 12.200 dosi di Avigan (Favipiravir), per la quale ha ribadito il ringraziamento di Bucarest. Il ministro ha anche ricordato la recente conversazione telefonica, avvenuta lo scorso ottobre, con l’omologo giapponese, Toshimitsu Motegi, durante la quale entrambe le parti si sono impegnate a compiere ogni sforzo per attuare un calendario coerente per celebrare adeguatamente il centenario delle relazioni bilaterali nel 2021 e completare il processo di conclusione, prevista il prossimo anno, del documento bilaterale che istituisce il partenariato strategico tra i due Paesi. L'ambasciatore Noda ha ringraziato le autorità romene per il sostegno offerto nell'adempimento del suo mandato, evocando le dinamiche positive della cooperazione bilaterale in tutte le aree di comune interesse. (Rob)