Usa: McConnell, ritiro dall’Afghanistan sarebbe “una vittoria per l’estremismo islamico”

- Il capogruppo della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha preso posizione contro l’ipotesi di un ritiro completo delle forze statunitensi dell’Afghanistan, che il presidente Donald Trump intenderebbe decretare prima della scadenza del suo mandato quadriennale. Lo riferisce la stampa Usa. McConnell ha riconosciuto a Trump di aver ridimensionato la presenza statunitense in Afghanistan ad un “livello sostenibile, ma ha espresso il timore che un ritiro completo possa tradursi in una “vittoria propagandistica” per i nemici degli Stati Uniti. “Un ritiro affrettato delle forze Usa dall’Afghanistan non danneggerebbe soltanto i nostri alleati e delizierebbe quanti ci vogliono fare del male. La conseguenza (…) sarebbe anche peggiore del ritiro del presidente Obama dall’Iraq nel 2011, che ha alimentato l’ascesa dell’Isis e un nuovo ciclo del terrorismo globale”, ha affermato il capogruppo dei Repubblicani al Senato. “Lo spettacolo di militari statunitensi che abbandonano infrastrutture ed equipaggiamenti, lasciando il campo in Afghanistan ai talebani e all’Isis, sarebbe trasmesso in tutto il mondo come un simbolo di sconfitta e umiliazione e una vittoria dell’estremismo islamico”. Trump ha suggerito nei giorni scorsi di voler ritirare una porzione significativa dei contingenti Usa in Iraq e Afghanistan prima della fine del suo mandato quadriennale, il prossimo 20 gennaio. (Nys)