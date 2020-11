Serbia: Covid, entrano in vigore le nuove misure restrittive messe a punto al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrano in vigore a partire da oggi le nuove misure approvate dal governo della Serbia per contrastare la pandemia da Covid-19. Dalle 21 alle 5 del mattino è vietata l'attività per le di strutture di ristorazione, negozi e centri commerciali, ad eccezione di farmacie, consegne a domicilio e distributori di benzina. Secondo i dati emessi dal ministero serbo della Salute, nella giornata di ieri sono stati registrati 2.813 nuovi casi di Covid-19. L'epidemiologo e membro dell'Unità di crisi contro il Covid, Branislav Tiodorovic, ha dichiarato all'emittente "Tv Pink" che gli effetti delle nuove misure messe in campo potranno essere visibili agli inizi di dicembre. Lo scorso 12 novembre il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che la Serbia vedrà arrivare a fine dicembre le prime dosi di vaccino contro il Covid-19. "Insieme con il governo abbiamo avviato le procedure per procurarci nel modo più veloce possibile i vaccini più sicuri e interrompere l'influsso catastrofico che il coronavirus ha nella vita delle persone in Serbia, ma anche nell'economia", ha detto Vucic. (segue) (Seb)