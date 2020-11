Serbia: Covid, entrano in vigore le nuove misure restrittive messe a punto al governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia, secondo quanto precisato dal capo dello Stato, si è assicurata 1,8 milioni di dosi di vaccino per la fine di quest'anno e l'intero 2021. I vaccini provengono per lo più, ha aggiunto il presidente serbo, da Pfizer-Biontech, ma ci sono trattative in corso anche "con i partner cinesi e russi e tutti gli altri", perché sono necessarie delle quantità maggiori per i cittadini serbi. "Cercheremo entro la fine di gennaio di assicurarci abbastanza vaccini per il settore sanitario, militare e di polizia, che sono i più esposti", ha dichiarato Vucic. Dopo queste fasce di popolazione, ha aggiunto, si procederà con le vaccinazioni per le fasce a rischio che soffrono di malattie croniche e per gli anziani. Le ultime vaccinazioni riguarderanno infine le fasce meno anziane della popolazione. (Seb)