Regno Unito: governo valuta taglio aiuti internazionali per arginare buco bilancio causato dal Covid

- Secondo quanto riporta il quotidiano britannico "The Times", il primo ministro Boris Johnson starebbe considerando un taglio agli aiuti internazionali finanziati dal Regno Unito per contribuire a coprire il buco di bilancio apertosi a seguito delle misure introdotte per attutire il costo economico della crisi da coronavirus. L'intenzione, secondo fonti del quotidiano, sarebbe quella di ridurre la percentuale del proprio Pil investita in aiuti dallo 0,7 allo 0,5 per cento, per un risparmio di diversi miliardi di sterline. Il cancelliere Sunak starebbe facendo pressioni su Johnson affinché la mossa venga annunciata durante la revisione del bilancio generale prevista per la prossima settimana, e i suoi alleati nel partito starebbero insistendo sul fatto che il taglio sarebbe una necessità in un momento in cui la spesa interna sarà necessariamente limitata a causa della pandemia. (segue) (Rel)