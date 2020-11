Regno Unito: governo valuta taglio aiuti internazionali per arginare buco bilancio causato dal Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Johnson tuttavia sarebbe intenzionato a rendere il taglio limitato nel tempo, e avrebbe insistito affinché la percentuale del bilancio dedicata agli aiuti internazionali ritorni ad essere lo 0,7 per cento entro il 2022. Tra gli oppositori della riduzione vi sarebbe il ministro degli Esteri, Dominic Raab, preoccupato dell'impatto che tale decisione potrebbe avere sulla reputazione del Regno Unito a livello internazionale, soprattutto in un momento in cui la Brexit e le sue complicate trattative stanno in qualche modo già danneggiato il nome di Londra all'estero. Per legge, il Regno Unito è attualmente obbligato a dedicare lo 0,7 per cento del proprio bilancio in aiuti internazionali, tuttavia vi sono alcune eccezioni che consentono di derogare a tale percentuale, e secondo alcuni il governo potrebbe utilizzare una di esse come "scappatoia" per giustificare la temporanea riduzione. Il portavoce del primo ministro nella giornata di ieri si è rifiutato ripetutamente di escludere il taglio, eludendo le domande in merito. (Rel)