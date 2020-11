Economia: Gualtieri, porteremo gli investimenti pubblici a livelli mai visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Porteremo il livello di investimenti pubblici in Italia a livelli mai visti da molti anni". Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ospite ad "UnoMattina" su Rai1. "Investiremo nelle infrastrutture, dall'alta velocità alla banda larga, alla sostenibilità ambientale", ha spiegato. "E poi abbiamo un grande piano per costruire asili nido e aumentarne l'offerta, assumendo personale", ha aggiunto Gualtieri, sottolineando di aver "sempre pensato che non c’è ripresa economica senza investimenti pubblici". (Rin)