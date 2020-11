Cina-Canada: Huawei, ripresa a Vancouver udienza per estradizione direttrice finanziaria Meng

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'udienza per l'estradizione della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, è ripresa ieri, 16 novembre, a Vancouver, in Canada. Gli avvocati della donna stanno combattendo per ottenere l'annullamento della richiesta di estradizione evidenziando come al momento della detenzione, della perquisizione e dell'interrogatorio siano stati violati i diritti personali della Meng. Secondo i legali, tali azioni costituiscono violazioni dei diritti civili stabiliti nella Carta dei diritti e delle libertà del Canada. Il 9 novembre scorso, Huawei ha dichiarato che le udienze avevano rivelato "informazioni importanti" sull'arresto di Meng, aggiungendo che la società "continua ad avere grande fiducia sia nell'innocenza della direttrice finanziaria che nell'integrità del sistema giudiziario canadese". Secondo la stampa cinese, nelle prossime due settimane gli avvocati di Meng dovrebbero continuare il loro esame incrociato dei testimoni delle forze dell'ordine coinvolti nella detenzione. (segue) (Cip)