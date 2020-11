Cina-Canada: Huawei, ripresa a Vancouver udienza per estradizione direttrice finanziaria Meng (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo testimone dovrebbe essere Bryce McRae, un sovrintendente presso l'Agenzia dei servizi di frontiera del Canada - l'agenzia federale deputata ai controlli doganali e delle frontiere e alle politiche migratorie - coinvolto nella detenzione di Meng all'aeroporto di Vancouver. Quando Meng è apparsa l'ultima volta in tribunale a ottobre, il suo avvocato ha detto che gli agenti di frontiera canadesi hanno collaborato con la polizia federale per ottenere i codici dei suoi dispositivi elettronici. Un ufficiale ha ammesso di aver commesso un "errore", dando involontariamente i codici di Meng alla polizia. Ma il Canada ha costantemente negato che i diritti della donna siano stati violati o che sia stata trattata ingiustamente. Da allora è agli arresti domiciliari. Meng è stata arrestata all'aeroporto internazionale di Vancouver il primo dicembre 2018, con un mandato degli Stati Uniti che la accusava di presunta frode bancaria nei rapporti d'affari di Huawei in Iran. Le udienze sull'estradizione dal Canada agli Stati Uniti del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, sono state prorogate fino alla fine di aprile 2021, secondo quanto riferito il 23 giugno da un tribunale della Columbia Britannica. (segue) (Cip)