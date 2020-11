Sardegna: appalto pulizia strade e smaltimento illecito rifiuti a Muravera, indagati due funzionari comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due funzionari del Comune di Muravera, Paolo Alterio, capo dell'ufficio tecnico comunale, e il geometra Federico Contu sono i nuovi indagati nell'inchiesta giudiziaria che nei giorni scorsi ha portato alla luce irregolarità e illeciti nella gestione dell'appalto sulla pulizia delle strade a Muravera e nella scoperta dello smaltimento illegale di 1500 tonnellate di rifiuti, oltre che di fatturato di costi non riconducibili al capitolato. Il Gip del Tribunale di Cagliari, dopo aver proceduto all'interrogatorio dei primi due indagati, denunciati a piede libero, Tiziana Seu e Andrea Farci, titolari della società La Roccia srl, sentirà anche i due dipendenti comunali il prossimo 24 novembre. Per i due la Procura della Repubblica ha chiesto anche la sospensione dall'attività professionale. Ai due, difesi dagli avvocati Massimiliano Ravenna e Fabio Cannas, è contestato il fatto di non aver vigilato adeguatamente sullo svolgimento dell'appalto. (segue) (Rsc)