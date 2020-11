Sardegna: appalto pulizia strade e smaltimento illecito rifiuti a Muravera, indagati due funzionari comunali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine, condotta dai finanzieri della Tenenza di muravera al comando di Leonardo di Blasi e dei ranger del Corpo Forestale, però, potrebbe non essere finita qui: già nei prossimi giorni potrebbe allargarsi e gli inquirenti potrebbero formulare accuse più pesanti. Preoccupa, in modo particolare, per le conseguenze sull'ambiente l'illecito smaltimento dei rifiuti, circa 1500 tonnellate, consistenti in materiale edilizio (provenienti da demolizioni), pneumatici e batterie di auto, insomma una vera e propria bomba ecologica. La discarica abusiva (anch'essa sequestrata) si trova alla periferia sud di Muravera. Le indagini della Guardia di Finanza sono partite dopo alcuni controlli relativi al lavoro sommerso: dall'esame della documentazione contabile, è stata notata la circostanza che la società, nel corpo delle fatture presentate al Comune per la prestazione della pulizia delle strade cittadine, aveva inserito costi inerenti la manutenzione e l'impiego di tre macchinari, i quali non erano mai stati nella disponibilità del parco logistico dell'azienda. Le indagini sono poi proseguite sul fronte dell'illecito smaltimento dei rifiuti. (Rsc)