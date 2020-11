Nagorno-Karabakh: contributo Cooperazione italiana di 500 mila euro al Cicr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta all'emergenza umanitaria provocata dall'escalation di ostilità nella regione del Nagorno-Karabakh, la Cooperazione italiana, su impulso della vice ministra agli Affari esteri e Cooperazione internazionale Emanuela Del Re, ha disposto un contributo finanziario di 500 mila euro a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr). Grazie al contributo italiano, riferisce l'agenzia Ice di Baku, il Cicr potrà rafforzare le proprie attività di fornitura di servizi umanitari essenziali, quali cibo ed alloggi, agli oltre 75 mila sfollati colpiti dal conflitto, in ambo le parti della linea di contatto e in collaborazione sia con la Croce Rossa Armena, che con la Mezzaluna Rossa azerbaigiana.(Res)