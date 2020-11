Covid: Rossi (Ugl Roma), perderemo un milione posti lavoro, rabbia sociale c'è e va sostenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economica generata dall'emergenza sanitaria comporterà la perdita di un milione di posti di lavoro, pertanto - pur condannando la violenza - la rabbia sociale che arriva dalle piazze va sostenuta e ascoltata. È quanto ha spiegato il segretario della Ugl di Roma e provincia, Ermenegildo Rossi, in un'intervista ad "Agenzia Nova". "Gli italiani hanno fatto esattamente quello che il governo chiedeva – ha detto Rossi – le mascherine, il distanziamento, gli investimenti per riaprire i negozi o i ristoranti in sicurezza, ma dal governo hanno ricevuto tante promesse e nulla più. Il popolo italiano è completamente confuso e non crede più a quanto viene detto dal governo. Il patto di fiducia che ci poteva essere all'inizio tra Stato e cittadino italiano è venuto a mancare, perché il cittadino italiano ha fatto tutto quello che doveva fare e il governo italiano ha mancato su tutto, pure su una prevenzione per una seconda ondata". (segue) (Rer)