Covid: Rossi (Ugl Roma), perderemo un milione posti lavoro, rabbia sociale c'è e va sostenuta (2)

- "Chi verrà licenziato quando scadranno i termini? Verranno licenziate tutte quelle persone – ha aggiunto Rossi - che a marzo del 2020 avevano la certezza di avere un lavoro e di poter portare avanti una famiglia e avevano delle certezze. Passando i mesi questa cosa si concretizza agli occhi delle persone. Logicamente la gente è disperata. Stiamo uccidendo completamente e totalmente la classe media – ha sottolineato –. I dati statistici dicono che alla fine di tutta questa situazione noi avremo un milione di posti di lavoro in meno, significa un milione di nomi e cognomi di persone che non avranno più il lavoro, significa un milione di famiglie che non avranno più quello stipendio che li portava avanti. Stiamo parlando di questo. Come si fa a non supportare e capire questa rabbia delle persone? Certo, da destra a sinistra, per quanto ci riguarda la rabbia che genera violenza la mettiamo da parte. Chi fa cose penalmente perseguibili deve essere penalmente perseguito. La rabbia del ceto medio – ha concluso - credo vada sostenuta però, perché finché non si trova una soluzione stiamo sbattendo a duecento chilometri all'ora addosso a un muro". (Rer)