Francia: ministro Salute, coronavirus in fase di decrescita

- Il coronavirus in Francia è in fase di decrescita. Lo ha detto il ministro della Salute, Olivier Veran, ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv". In merito alla festività di fine anno, Veran ha dichiarato che l'obiettivo è quello di permettere ai francesi di passare Natale in famiglia. In merito al vaccino, Veran ha detto che entro tre settimane dovrebbe disporre di dati scientifici. Se ci saranno "tutte le autorizzazioni richieste", Veran ha spiegato che sarà possibile cominciare a vaccinare già da gennaio.(Frp)