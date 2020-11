Ingv: dalla Miniera alle Onde Gravitazionali, Sos Enattos in Sardegna individuato come sito ideale per l'osservatorio ET

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo scopo di realizzare un osservatorio di onde gravitazionali di terza generazione, l''Einstein Telescope – ET, in grado di osservare i processi cosmici con sensibilità mai raggiunte finora, un team multidisciplinare, guidato da ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e dell'Università degli Studi di Sassari, ha condotto uno studio sulla miniera metallifera ormai dismessa di Sos Enattos in Sardegna, grazie al supporto dell'Igea spa, società che ora la gestisce. Sos Enattos, che si trova immerso in un paesaggio di rara bellezza nella provincia di Nuoro a breve distanza dal Monte Albo, dichiarato dall'Unione europea "sito di interesse comunitario" (Sic), è, infatti, il sito italiano candidato ad ospitare il nuovo osservatorio. Lo studio multidisciplinare, a cui hanno partecipato ricercatori dell'Ingv, dell'Infn, delle Università di Sassari, Padova, Sapienza di Roma, "Federico II" di Napoli, del Gran Sasso Science Institute (Gssi) e dell'European Gravitational Observatory di Pisa, e che aveva l'obiettivo di caratterizzare sismologicamente il sito di Sos Enattos, ha dimostrato la sua piena idoneità ad ospitare ET. I risultati dello studio "A Seismological Study of the Sos Enattos Area - the Sardinia Candidate Site for the Einstein Telescope" sono stati appena pubblicati sulla rivista internazionale Seismological Research Letters. Einstein Telescope (ET) sarà uno strumento ad altissima sensibilità che contribuirà in modo decisivo a migliorare la nostra conoscenza dell'universo e dei processi fisici che lo governano. Per questo sarà in grado di svolgere un ruolo chiave a livello mondiale nell'attività di ricerca nel campo delle onde gravitazionali, dal punto di vista sia scientifico sia infrastrutturale. Pertanto è considerato dalla comunità scientifica europea un progetto strategico ed è sostenuto da diversi Paesi tra cui l'Italia che lo scorso settembre, attraverso il Ministero dell'Università e della Ricerca, lo ha candidato per la prossima Roadmap 2021 di Esfri European Strategy Forum on Research Infrastructure, il forum strategico europeo che individua quali saranno le future grandi infrastrutture di ricerca su cui investire a livello europeo. (segue) (Com)